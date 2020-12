Un nouveau calculateur lancé ce mardi par Autodelen.net, Test Achats et Bruxelles Mobilité, permet à chacun de calculer l'avantage financier d’une voiture partagée par rapport à une voiture particulière. L'outil permet également de comparer les différentes formes de voitures partagées et leurs différentes formules de prix.

Cet outil en ligne comprend pas moins de 74 formules de tous les prestataires d'autopartage belges actuels. À partir de ce mardi, le calculateur peut être consulté gratuitement par tout un chacun sur savewithcarsharing.be. Grâce à un module pratique, on peut saisir les caractéristiques de la voiture que l’on possède actuellement ou que l’on prévoit d'acheter, ainsi qu'une estimation du nombre de trajets et de kilomètres parcourus par an. Le calculateur de prix calcule ensuite combien coûte une voiture privée et compare ce coût à ce que l’on paierait chez différents acteurs d’autopartage si l’on faisait usage d’une voiture partagée. De cette façon, on peut voir en un coup d’œil, ce que l’on pourrait économiser en choisissant une formule plutôt qu’une autre.

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt souligne les avantages de la voiture partagée à Bruxelles. "L'autopartage est l'avenir de la voiture en ville. D'une part, il donne aux familles la possibilité d'utiliser une voiture sans avoir à en supporter tous les coûts. D'autre part, il encourage une utilisation limitée de la voiture, vous ne l'utilisez que lorsqu'il n'y a pas d'alternative efficace (à pied, à vélo, avec les transports publics). Par exemple, pour déjeuner chez grand-mère en dehors de la ville le dimanche, pour faire de grandes courses ou pour aller chez le pédiatre avec un bébé malade. Un autre avantage de la voiture partagée est l'énorme espace qu'elle libère dans la ville pour les habitants de Bruxelles. Une voiture partagée est là pour plusieurs familles et libère ainsi plusieurs places de parking pour les pistes cyclables, les terrasses, les parcs, les sentiers pédestres, bref pour une ville plus douce, plus verte et plus agréable."

Concrètement, le calculateur montre que plus la voiture est chère, plus il est avantageux de se mettre à la voiture partagée. Test Achats et Autodelen.net ont développé six profils à l’aide du calculateur pour donner une idée à leurs lecteurs de l'intérêt que peut présenter l’autopartage pour eux. En effet, l'intérêt personnel de la voiture partagée dépend aussi de l'offre dans le quartier, de la distance à parcourir pour arriver à une voiture partagée, du service souhaité, etc.