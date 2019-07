Les lignes aériennes sont tombées sur la voirie ce vendredi matin.

Ce vendredi matin, à 11h14, un camion a arraché les caténaires des trams au niveau du rond-point Louise. La circulation des trams 8, 92, 93 et 97 a été interrompue. Des bus navettes ont été mises en place entre Botanique et Louise. Le tram 81 a également été interrompu car il a fallu couper le courant entre Janson et Bailli pour permettre aux ouvriers de travailler à Louise.

"Le camion a littéralement arraché les lignes aériennes qui seraient tombées sur un véhicule. Nos équipes techniques étaient rapidement sur place pour évaluer les dégâts. Il a donc fallu refixer les câbles à l'aide du camion-échelle de 28 mètres de haut afin de retendre tout le dispositif", explique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib.

La situation était finalement rétablie à 12h30.