Un violent accident est survenu ce jeudi à 11h30 dans la zone piétonne du centre-ville de Bruxelles.

"Un camion venait de la rue des Teinturiers et s'est engagé vers la droite sur le boulevard Anspach en direction de la Bourse. Une cycliste venait également de la rue des Teinturiers et devait, elle, continuer tout droit vers Saint-Géry. Elle se trouvait dans l'angle mort du chauffeur qui ne l'a pas vu et qui a écrasé la cycliste", détaille Ilse Van de keere, porte-parole de la zone Bruxelles Capitale Ixelles. "Il faut également savoir que cette zone piétonne est accessible pour les livraisons de camion entre 4h et 11h, et le camion ne devait donc pas se trouver à cet endroit."

© KwintenLambrecht/Twitter



La cycliste a été emmenée à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger. Le parquet a désigné un expert pour faire la clarté sur cet accident.