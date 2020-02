Ce lundi matin, la Stib a annoncé son nouveau plan d’embauche massif. L’occasion de faire un point sur les différents revenus et avantages des employés de la société bruxelloise des transports en commun.

Sans tenir compte de la situation familiale, le salaire brut d’un.e chauffeur.e de tram ou de bus est de 2 248,81 euros lors de l’écolage. Une fois sa formation terminée, ce dernier percevra une rémunération mensuelle de 2 448,99 euros. “Ceci est bien sûr sans prendre compte de la situation familiale”, précise Cindy Arents, porte-parole de la Stib. En effet, le statut de père de famille ou de célibataire peut peser dans la balance.

Pour les chauffeur.e.s de métro, la situation est quelque peu différente. La formation étant plus longue (entre 6 mois et deux ans, contre 30 à 40 jours pour les chauffeurs de bus et de tram), le conducteur commence réellement sa carrière avec plus d’ancienneté. Il ou elle commencera donc avec un salaire plus élevé une fois réellement à la conduite, mais ce salaire correspond à la même échelle barémique que le personnel de conduite bus ou tram.

Le personnel de contrôle des titres de transport perçoit quant à lui un salaire brut de 2 344,15 euros.

“Au salaire s’ajoutent des primes éventuelles : pour la conduite il y a des primes pour horaire de nuit, pour services coupés, pour service du samedi et pour service effectué le dimanche ou un jour férié”, explique Cindy Arents.

Et pour chaque employé.e, le salaire évolue chaque année, en plus de l’indexation, en fonction de l’ancienneté de l’agent.

Enfin, à côté de leur rémunération mensuelle, le personnel de la Stib bénéficie d’un certain nombre d’avantages, tels que 35 jours de congé payé (en cas de temps plein), un 13e mois, des assurances groupe, hospitalisation et une couverture en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. Les employé.es bénéficient également d’abonnements Stib, Tec et De Lijn gratuits, de chèques repas et éco-chèques et d’une intervention dans les frais de vacances (colonies et stages) des enfants.

“Le personnel de la Stib a également accès à un vaste catalogue de formations en interne et vu qu’il y a plus de 300 métiers à la Stib, il y a également de nombreuses possibilités d’évolution en interne”, conclut la porte-parole.