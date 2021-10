On vous en parlait récemment. Les autorités ganshorenoises ambitionnent de rénover les avenues De Brouckère et Goedefroy. Une grande voirie principalement résidentielle, notamment connue pour la Piscine Nereus à son extrémité, sur la place Reine Fabiola.

Le projet des instances communales entend "améliorer la lisibilité" et prévoit deux pistes cyclables tracées de part et d’autre de la voirie. Un scénario qui fait réagir le collectif citoyen ganshorenois 1083/0. "Le projet manque de vision et d'ambition. Les trottoirs seront rétrécis drastiquement par rapport à la situation existante, les pistes cyclables proposées sont sous-dimensionnées également, il n'y a aucune forme de priorisation pour les transports en commun", déplore Arne Smeets, membre du collectif. "Rien n'est fait non plus pour décourager le trafic de transit : 10.000 véhicules motorisés circulent sur cet axe quotidiennement, c'est une aberration. Ce projet ne mérite pas de permis en l'état", assène l’organisation 1083/0.

Pour rappel, le projet des autorités locales coûtera environ 700.000€ (dont 330.000€ de subsides régionaux). Sous réserve de l’octroi du permis, le chantier pourra commencer dès cet été 2022.