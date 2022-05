En début de week-end, un trou s'est formé rue Gustave Latinis, à 50 mètres du croisement avec le boulevard Lambermont. Les causes restent encore inconnues et une enquête est en cours selon la zone de Police. La Stib privilégie la thèse d’un problème de canalisation.

Ce samedi, la commune est venue sur place pour sécuriser les abords de l’effondrement. La circulation a pu reprendre, mais pas pour les bus. Les lignes 64 et 65 sont déviées entre Chazal et Bichon. L’arrêt Josaphat n’est donc pas desservi. La Stib attend une intervention “probablement de Vivaqua” et n’a pas donné de date pour un retour à la normale.