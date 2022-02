Des sections locales de l’association Heroes for Zero, qui militent pour davantage de sécurité routière, ont organisé ce dimanche une action de commémoration pour Iwona, jeune femme mortellement percutée il y a pile un an par une automobiliste alors qu’elle traversait un passage pour piéton sur son vélo.

Au total, une trentaine de personnes, parmi lesquelles on retrouvait des membres de la famille et des amis, se sont rassemblées ce dimanche vers 16h30 sur le lieu de la collision (au carrefour avenue Albert et rue Berkendael).

© D.R.

“La mort d’Iwona nous a tous profondément marqués. Nous souhaitons laisser une trace de ce drame et marquer cette date importante pour reconnaître le fait que, même si la vie a continué dans le quartier, celle des proches d’Iwona a été altérée à jamais. Nous n’oublions pas ce qui s’est passé”, a déclaré Harold Habousha, membre de 1190/0 et habitant du quartier.

Le groupe dénonce "le fait que le risque qu’une telle tragédie se répète persiste encore sur l’avenue Churchill, où la limite de vitesse est encore 50km/h". Rappelons que des coussins berlinois ont été placés sur un tronçon de l’avenue Albert, avec une réduction de la vitesse. Mais l’association déplore le fait que ces mesures n’aient pas été étendues sur l’avenue Churchill.

“Nous ne comprenons pas pourquoi l’avenue Churchill a été maintenue à du 50km/h, alors qu’elle présente les mêmes caractéristiques et les mêmes risques que l’avenue Albert”, s’étonne Joris Vandecruys, membre du collectif 1190/0. “Notre message à la Région et la commune d’Uccle est simple: n’attendons pas un autre accident dramatique avant d’agir sur ce tronçon!”, ajoute Harold Habousha.

© D.R.