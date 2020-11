La zone proche du pont Van Praet est une importante porte d’entrée vers Bruxelles, où des embouteillages se forment chaque jour. Cet accès à caractère industriel se situe entre le quartier résidentiel de Neder-Over-Heembeek, le canal de Bruxelles et le parc royal de Laeken, et nécessite une rénovation urbaine.

Le bureau de conception et de conseil Arcadis et Plus Office Architects travaillent ensemble à l’élaboration d’un masterplan et d’un rapport d’incidence sur l’environnement qui mettront en lumière tous les défis et atouts de cet emplacement stratégique, comme la connexion des quartiers environnants, la gestion des problèmes liés à l’eau et la qualité de l’air.

Un parc, un quartier et un canal parfaitement reliés

Les ambitions sont grandes pour ce site de près de 27 hectares. La Ville de Bruxelles veut aménager en boulevard le nœud infrastructurel constitué de l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix du Feu, et créer au minimum 5 ha d’espaces verts. Elle entend également prévoir des logements supplémentaires ainsi que divers services comme une école secondaire et une crèche. Avec ce masterplan, Bruxelles veut œuvrer avec Arcadis et Plus Office vers une ville de demain qui relie avec succès différents espaces tels qu’un parc, un quartier et un canal et met fin aux problèmes de circulation actuels.