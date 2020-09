La promenade verte, cette boucle cycliste de 60 kilomètres qui entoure le territoire de la région régionale, va bénéficier de travaux d'aménagements conséquents d'ici 2023. La Fondation Roi Baudouin apporte un million d'euros, via son Fonds Bikes in Brussels, afin de soutenir la réalisation de huit projets d'aménagements.

"Certains de ses tronçons ne sont pas optimaux en termes de confort, sécurité ou lisibilité. Afin d’y remédier et d’améliorer localement la circulation des cyclistes, Bruxelles Environnement réalisera d’ici 2023 huit projets d’aménagements en voirie communale", explique la Fondation Roi Baudouin dans un communiqué.

Voici la liste des aménagements prévus, dont l'objectif est d'assurer la continuité de tous les aménagements déjà réalisés pour la promenade verte en voirie régionale et à travers les espaces verts de la Région bruxelloise.:

- Anderlecht : rue de la Poésie – boulevard de la grande ceinture)

- Evere : rue de l’Arbre unique et avenue Léopold III

- Forest : rue des Lutins

- Uccle : rue du Roseau

- Watermael-Boitsfort : rue du Buis et Tenreuken.



Outre la Promenade Verte régionale, le Fonds Bikes in Brussels soutient sept autres nouveaux projets d’infrastructures cyclistes, pour un total de plus de 140.000 euros. Il s'agira d'aménager des parkings vélo, d'acheter des vélos électriques, d'aider à la création d'un atelier de réparation de vélos, etc.