Un commissariat central flambant neuf à Uccle en 2025 : "de meilleures conditions de travail et un meilleur accueil" Bruxelles MobilitéExclusif Arnaud Farr © DR

Les policiers sont à l'étroit dans le commissariat de la rue Rouge qui ne répond plus aux normes en vigueur. Lundi soir, le conseil de police a donné son accord pour le lancement de la procédure de marché public. Le nouveau commissariat de 7.000 mètres carrés devrait être opérationnel en 2025 et regroupera l’actuel commissariat de 3.700 mètres carrés de la rue Rouge et les services centraux de la zone qui se trouvent dans un bâtiment rue de Stalle. Coût du marché : 26 millions d'euros.