Après Schaerbeek la semaine dernière, c’est au tour d’Anderlecht de partir en croisade contre le trafic de transit dans les rues résidentielles. Le collège échevinal PS-Écolo-CDH-Défi a approuvé ce mardi le nouveau plan de circulation pour le quartier de Cureghem. Un plan qui se veut être la "transposition" du plan régional de mobilité Good Move de la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

Le but de plan de circulation : faire du quartier de Cureghem (la "maille" comme on dit dans le jargon) un "quartier apaisé" sans trafic de transit, ce dernier étant renvoyé sur les axes principaux, à savoir dans ce cas la chaussée de Mons, la chaussée de Ninove, le boulevard du Midi et le quai de l’Industrie. "On a également à Cureghem de nombreux rodéos urbains : ces dispositifs vont permettre de lutter contre ces phénomènes empoisonnants pour les riverains", explique le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

(...)