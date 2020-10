Le conseil communal de Saint-Josse a adopté ce mercredi un nouveau règlement stationnement qui sera d’application au 1er janvier 2021.

Ce nouveau règlement a plusieurs objectifs, comme le fait d'aligner la règlementation sur celle des autres communes, tenir compte des nouvelles évolutions technologiques et permettre une adaptation aux réalités de terrain.

Désormais, l’horaire en zones rouges n’est plus de 9h à 21h mais de 9h à 18h. Les titulaires d’une carte riverain ne devront plus attendre 21h pour se garer. Le paiement électronique est généralisé soit directement horodateurs soit via une application ou un sms.

Le règlement prévoit également la fin de la délivrance des cartes de dérogation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. "Il faut rendre la ville plus agréable pour ses habitants", assure la commune dans un communiqué. Enfin, la durée de validité de la carte visiteur (3 euros) passera d’une journée à 4h30.

"En intervenant sur les déterminants de la demande de stationnement, nous entendons assurer une offre de stationnement suffisante pour nos riverains, particulièrement en soirée", explique Philippe Boïketé, échevin du Stationnement.

Pour le bourgmestre Emir Kir, également en charge du personnel communal, "ces adaptations à notre règlement étaient nécessaires suite à la reprise par la commune de la gestion du stationnement. Elles permettront à nos équipes de travailler encore plus efficacement au service du citoyen."