Depuis plusieurs jours, les enfants qui le souhaitent ont la possibilité d'être emmenés à l'école grâce à une calèche, via le service proposé par la coopérative Hyppy.

Concrètement, sur le modèle d’un bus scolaire, Honneur et Goliath embarqueront les enfants à différents points d’un parcours défini pour les conduire à leur école en calèche. Afin de faire bénéficier la calèche au plus grand nombre et de desservir un maximum d’écoles, les chevaux parcourent un trajet différent chaque jour.

"Grâce à l’hippopédibus, le trajet vers l’école, qui s’avère souvent un moment stressant pour les parents pressés, et dès lors aussi pour leurs enfants, devient un moment agréable, au cours duquel les écoliers retrouvent leurs camarades, font plus ample connaissance, mais aussi prennent conscience des bienfaits de la mobilité douce et de l’importance du respect de la nature et des animaux", précisent les fondateurs de Hyppy.

Ce mercredi, la calèche circulait dans les rues de Forest. "Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur d’accueillir Hyppy pour son premier arrêt forestois. Un super projet de coopérative sociale qui permettra d’organiser un service de transport scolaire mais pas que... en effet la traction hippique permet de nombreuses choses: transport de personnes, ramassage de déchets, transports d’objets,... Tout cela permettra aussi l’insertion de travailleurs sans emplois et de la formation. Bravo aux initiateurs de ce chouette projet à soutenir!", explique Charles Spapens, échevin de l'Emploi à Forest.

Les responsables d'établissements scolaires ou d'associations de parents qui souhaitent participer peuvent contacter Hyppy sur leur site internet.

"Notre mission est de créer du lien social, d’aider à la réflexion sur la mobilité, et de reconnecter l’humain à une part essentielle de sa biosphère : la nature. C’est par des activités avec le cheval que nous tentons, à notre façon, d’apporter notre pierre à l’édifice et de construire, avec les citoyens, le monde de demain", expliquent les fondateurs. "Toute la journée, nous courons, nous stressons, nous n’écoutons plus notre corps, le monde s’emballe. Le contact avec le cheval permet de se reconnecter à soi, aux autres, au règne animal. Le cheval vit dans l’instant. A côté de l’agitation, du bruit, du stress, pourquoi ne pas écouter le bruit des sabots et se faire un peu de bien, éveiller nos sens, profiter de chaque instant, mais aussi réfléchir. Comment pouvons-nous contribuer à adoucir notre vie en ville et, pourquoi pas, adoucir notre mobilité?"

La coopérative ne se limite pas aux trajets scolaires. Elle organise également le ramassage des corbeilles publiques, l'entretien des parcs ou l'organisation de fêtes d'anniversaires.