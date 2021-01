D’ici la fin 2022, le boulevard de la Woluwe du côté de Machelen et Diegem sera transformé en un vaste boulevard urbain avec plus de place pour la mobilité douce. Le but est de transformer le boulevard de la Woluwe sur le tronçon compris entre la rue de l’Église à Machelen et la chaussée de Haecht à Diegem. Un tunnel de 600 mètres de long va être construit pour les automobilistes, ce qui va permettre de libérer de l’espace en surface pour favoriser la mobilité douce. Une piste cyclable sécurisée sera aménagée dans chaque sens de circulation. Explications.