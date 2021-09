Vous connaissez déjà Bolt, Lime, Dott, Bird… et voici désormais Voi, le petit nouveau du secteur des trottinettes électriques à Bruxelles.

Déjà implantée au niveau européen, la société de micro-mobilité Voi basée à Stockholm met en circulation dès ce mercredi ses trottinettes électriques partagées aux couleurs orangées.

L’entreprise est déjà active dans 70 autres villes du continent comme Berlin, Hambourg, Stockholm, Helsinki, Séville, Birmingham, Liverpool et Oslo, et compte plus de 6 millions d’utilisateurs dans onze pays.

"La mobilité dans des grandes villes comme Bruxelles est confrontée à de nombreux défis, allant de la congestion et des accidents à la pollution atmosphérique et – parfois – urbanistique. Nous souhaitons devenir le partenaire stratégique de Bruxelles et travailler ensemble à l'avenir de la mobilité", commente Charlotte Serres, directrice générale de Voi en Belgique.