Tel est le point de vue de la Febiac, qui met en garde contre la "discrimination fiscale" en cas de mise en place d’un péage à Bruxelles, comme le souhaite la nouvelle ministre de la mobilité bruxelloise Elke Van den Brandt

Un péage pour les automobilistes uniquement en Région de Bruxelles-Capitale, tel est l'objectif, "qui sera atteint avec ou sans la Flandre et la Wallonie" de la nouvelle ministre de la mobilité bruxelloise, Elke Van den Brandt (Groen). Une proposition que la Febiac, la fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du deux-roues, voit d'un bien mauvais oeil, qualifiant le projet de 'mesure discriminatoire". La FEBIAC doute que cette mesure soit juridiquement valable. "Seulement 30% du trafic de navetteurs dans notre capitale provient de l'extérieur de Bruxelles et pas moins de 70% vivent dans la région."

"Le péage urbain serait compensé pour les Bruxellois par leurs taxes de circulation. Dans ce cas, le péage serait discriminatoire à l'égard des citoyens flamands et wallons qui travaillent à Bruxelles ou souhaitent y faire du shopping, car ils devraient payer une taxe supplémentaire à Bruxelles en plus des taxes de circulation existantes dans leur région. Et il reste à voir si cela résoudra les embouteillages, surtout s'il n'existe pas d'alternatives à part entière à la voiture. Une vision large, cohérente et multimodale de la mobilité soutenue par tous les gouvernements est ce dont notre pays a un besoin urgent", déclare Luc Bontemps, Directeur Général de la Febiac.

La Febiac fait référence à la décision de la Cour de justice européenne à l’égard de l’Autriche, qui a récemment confirmé que le péage que l'Allemagne voulait imposer aux automobilistes de l'étranger était contraire au droit communautaire.

"Il faut supprimer les taxes de mise en circulation et de circulation et faire payer, à tous, le kilomètre parcouru"

La fédération de l'auto a sa propre vision de la taxe mobilité idéale : pour elle,"une redevance kilométrique intelligente qui taxe l'utilisation de la voiture en fonction de l'heure et du lieu et non sa possession aura un effet plus favorable". "Payer le kilomètre parcouru est logique et équitable pour tout le monde et serait peut-être plus compréhensible s'il existait d'abord des alternatives à part entière aux navetteurs et si toutes les autres taxes automobiles, telles que la taxe de mise en circulation et la taxe annuelle de circulation, étaient supprimées", explique M. Bontemps.

Selon des calculs antérieurs effectués par la Febiac, les embouteillages seront réduits jusqu'à 40 % si le nombre de voitures aux heures de pointe diminue de 5 à 10 %.