Aucune communication préalable à la population n'a été faite pour annoncer ce dispositif.

Depuis le 1er avril, un radar tronçon a été installé dans le tunnel Porte de Hal dans le cadre d'une phase test. Cette phase pilote est maintenant terminée et, depuis le 1er juin, le radar tronçon a commencé à flasher les automobilistes qui dépassent les 50 km/h.

Plusieurs automobilistes déplorent avoir reçu un PV alors qu'ils n'étaient pas au courant de la mise en place de pareil dispositif dans ce tunnel de près de 600 mètres de long.

Cette mesure n'a en effet fait l'objet d'aucune communication préalable à la population. Cette absence de communication s'explique par la volonté d'atteindre les zéro tués sur les routes de la capitale.

"Le radar tronçon est en effet opérationnel depuis le début du mois de juin mais on a décidé de ne pas communiquer d'emplacement spécifique dans le but d'améliorer la sécurité routière. Les automobilistes se doivent de respecter les limitations de vitesse, qu'il y ait ou non un radar, raison pour laquelle nous ne faisons pas systématiquement de communication lorsque ce type de dispositif voit le jour", explique le porte-parole de la police fédérale.

Le choix de placer un radar tronçon dans ce tunnel très fréquenté n'a pas été fait au hasard. "Le contrôle de la vitesse est important dans ce tunnel car il est fort accidentogène de par sa courbure. Les accidents qui s'y produisent à grande vitesse sont souvent très graves", explique de son côté Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Et de fait, on enregistre en moyenne 20 accidents graves par an dans ce tunnel qui est le sixième le plus accidentogène de Bruxelles (sur 26).

Il s'agit du troisième radar tronçon opérationnel en Région bruxelloise après celui du boulevard Léopold III et celui entre les tunnels Stéphanie et Bailli, sur l’avenue Louise.