En février dernier était inaugurée en grande pompe au centre du rond-point situé à l’intersection de l’avenue des Neuf Provinces et de la rue aux Bois à Ganshoren la "statue du fair-play", une œuvre d’argile de 1,80 m représentant quatre mains enlacées. Moment symbolique marquant la fin du mandat mayoral de Pierre Kompany (Les Engagés), depuis peu remplacé par à la tête de la commune par Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés).

© DEMOULIN BERNARD

Quelques mois plus tard, le collège échevinal veut aller plus loin et décide renommer officiellement l’espace public autour de la statue en "rond-point du fair-play".

"C’est une démarche qui se veut en cohérence avec la statue et toute sa symbolique. Le lieu est situé à l’intersection de plusieurs infrastructures sportives", commente l’échevine Magali Cornelissen (MR).

La commune vient de recevoir l’approbation de la commission royale de toponymie et la décision a été soumise du conseil communal de ce jeudi.