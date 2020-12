Dans le cadre des mesures de relance “post-covid”, le gouvernement bruxellois a donné son feu vert au projet de leasing social de vélos. L’objectif : aider rapidement 400 personnes défavorisées à se mettre en selle.

Concrètement, ce projet est le fruit d’une collaboration de trois ASBL vélo actives à Bruxelles : Cyclo, Pro Vélo et les Ateliers de la rue Voot. Avec le soutien de Bruxelles Mobilité, les trois ASBL travailleront ensemble pour réparer 400 vélos de seconde main et les équiper d’un antivol et d’un éclairage adéquats.

Les vélos seront mis à la disposition des organismes bruxellois actifs avec des publics précarisés, tels que les centres d’intégration, les maisons médicales de quartier, les centres d’alphabétisation, les centres d’émancipation, les CPAS, etc. Parmi les bénéficiaires, on retrouve Fatoumata.