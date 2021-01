Un jeune homme de 17 ans, déjà connu des services de police, a été interpellé le 9 janvier dernier, soupçonné d'être l'auteur du jet de cocktail Molotov vers un bus de la Stib le 1er janvier dernier, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le suspect a été entendu par un juge de la jeunesse. "Un bus de la Stib circulant rue Blaes à Bruxelles a fait l'objet, le 1er janvier 2021 vers 20h, d'un guet-apens tandis que des passagers se trouvaient à son bord", a rappelé la zone de police.

"Une dizaine de jeunes masqués, agglomérés sur la voie publique, ont jeté des poubelles et autres projectiles devant le bus pour le forcer à s'arrêter. Ils l'ont alors pris d'assaut et ont porté des coups avec des objets divers sur les vitres du véhicule, sur son pare-brise et sur son flanc droit. Le chauffeur, bien que très choqué, a eu le bon réflexe de redémarrer son véhicule en voyant un des jeunes auteurs allumer un cocktail Molotov avec le dessein clair de le jeter sur son bus", a relaté la police. Le cocktail a explosé sur la route et aucun passager n'a été blessé.