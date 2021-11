Dossier "touchy" depuis des mois voire des années, le cas des chauffeurs Uber est désormais devenu une bombe à retardement au sein du gouvernement bruxellois et de l’hémicycle régional.

À la suite de la décision de justice et la mise à l’arrêt des chauffeurs par la société californienne, le gouvernement bruxellois a trouvé, jeudi dernier (hasard de calendrier selon certains), un accord sur le tant attendu "plan-taxi", véritable Arlésienne de l’exécutif Vervoort.

Mais l’horloge tourne : les chauffeurs ont bloqué les rues, l’opposition cloue la majorité au pilori et des voix s’élèvent au sein même de la majorité. Quatre partis de la majorité (Défi et les trois partenaires néerlandophones, Groen, Vooruit et Open-VLD) ont proposé ce lundi une solution temporaire permettant à Uber de reprendre ses activités le temps de finaliser la réforme… Une manœuvre qui n’a cependant pas plu aux socialistes bruxellois, qui veulent faire passer en urgence le "plan-taxi".

(...)