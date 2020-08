Un total de 252 km d'itinéraires cyclables sous forme de points-nœuds (parfois appelés carrefours numérotés) numériques sont désormais accessibles à Bruxelles, indiquent mercredi les instigateurs du projet bikenode.brussels dans un communiqué. Il s'agit concrètement d'itinéraires cyclables qui ont été tracés par des volontaires et placés dans des boucles cyclables.

Cette initiative citoyenne a été lancée depuis la mi-juillet pour créer un "réseau cycliste numérique point-nœud" à Bruxelles. Celui-ci s'intègre d'ailleurs à celui du Brabant flamand permettant de proposer des balades cyclistes qui prennent en compte plusieurs critères comme la sécurité et la praticabilité.

Via le site internet www.bikenode.brussels, le cycliste récréatif peut ainsi "planifier sa sortie, retrouver des suggestions par des circuits thématiques, et partager ses propres circuits points-nœuds", indique le communiqué. L'initiative existait déjà en Wallonie et en Flandre. Des milliers de kilomètres sont ainsi accessibles à travers le territoire belge avec une multitude de suggestions d'itinéraires.