Un accident s’est produit la nuit entre mercredi et jeudi et impacte désormais la ligne de métro 5.

"Un train de travaux qui circule la nuit sans passager a déraillé sur le réseau", nous indique la porte-parole de la Stib, Cindy Arents. Aucun blessé n’est à déplorer.

Entre Delta et Herrmann-Debroux, la ligne de métro 5 est donc interrompue. La connexion est assurée via des bus de remplacement et du personnel de la Stib est sur place. La durée de l’intervention de dépannage est encore inconnue. "Il s’agit d’une grosse machine. Cela peut donc prendre du temps."