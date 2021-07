La création d’une nouvelle ligne de tram vers et depuis le site de Tour & Taxis est dans les plans du gouvernement bruxellois depuis un certain temps. Lors de la précédente législature, le ministre de la Mobilité de l’époque, Pascal Smet (one.brussels), planifiait la création de deux lignes à partir de Rogier, l’une vers Tour & Taxis, l’autre vers Neder-Over-Heembeek.

Jeudi, différents scénarios ont été présentés au conseil des ministres bruxellois. Le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) étant à l’étranger, aucune décision n’a encore été prise. Cependant, la majorité semble privilégier le prolongement de la ligne jusqu’à la gare Centrale, annonce Bruzz. Deux itinéraires sont possibles, pour la partie entre la gare du Nord et la gare Centrale. La Stib souhaite que le tram aboutisse sur l’avenue Pachéco, via Rogier et le boulevard du Jardin Botanique. Le tram pourrait alors se connecter à Rogier via le métro. L’autre option, soutenue par la Ville de Bruxelles, consiste à passer de la gare du Nord jusqu’à la nouvelle tour Iris sur la place Saint-Lazare, puis via le boulevard du même nom pour aboutir à Pachéco.

Dans les deux cas, le tram rejoindrait ensuite la gare Centrale. Dans l’autre sens, il passerait par le boulevard Bolivar, le nouveau pont Suzan Daniel, la rue Picard et le boulevard Belgica.