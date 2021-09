L'association Heroes for Zero juge "rétrograde" l'idée du bourgmestre berchemois de faire un tunnel sous une partie de l'avenue Charles Quint. "La place de la voiture doit être drastiquement réduite sur cet axe."

Véritable porte d’entrée sur Bruxelles, l’avenue Charles Quint est le centre d’un projet de réaménagement afin de solutionner son insoutenable et irrespirable congestion quotidienne. Interviewé dans nos colonnes vendredi dernier, le bourgmestre berchemois Christian Lamouline (CDH) ne cache pas ses inquiétudes quant à une réduction des bandes de circulation avec comme effet un “report du trafic” dans les quartiers résidentiels.

Des propos qui passent mal auprès de Heroes for Zero. Pour l’association de défense des usagers faibles, “la place de la voiture doit être drastiquement réduite sur cet axe, pour qu’un rééquilibrage qualitatif devienne possible, avec des jolis trottoirs, des pistes cyclables séparées, des transports en commun efficaces”.