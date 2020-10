L'action de l'ASBL Mauto Défense contre la Région de Bruxelles-Capitale en vue de supprimer certaines pistes cyclables a été introduite mercredi devant le tribunal civil de Bruxelles en référé. Aucune date d'audience n'a encore été fixée mais les débats devraient avoir lieu rapidement, probablement au cours de la semaine prochaine. L'affaire pourrait aussi être jointe à une autre action similaire, intentée par la commune d'Uccle.

Trois personnes, deux particuliers et le restaurant gastronomique bruxellois La Truffe Noire, se sont associées à cette action intentée par Mauto Défense, association de défense des droits des automobilistes et des motards. "Elle a pour but de contraindre la région bruxelloise de retirer immédiatement les pistes cyclables prétendument provisoires, érigées illégalement sur les voiries régionales en lieu et place d'une bande de circulation, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard", avait expliqué Lucien Beckers, président de Mauto Défense. Son association administre notamment le groupe Facebook "L'Automobiliste en a marre", qui compte environ 20.000 membres.