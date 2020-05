Il s’agit de la 19e saisie administrative par la police locale pour conduite dangereuse.

Le jeudi 21 mai vers 20h10, le vrombissement de deux grosses cylindrées à un feu rouge a attiré l'attention d'une équipe en véhicule banalisé de la brigade d'intervention de la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere). Les conducteurs des véhicules, une Audi RS6 et une Porsche, se trouvaient sur la chaussée d’Helmet à proximité de la rue E. Stuckens à Evere et semblaient vouloir faire un rodéo urbain, indique la zone de police dans un communiqué.

"Lorsque le feu est passé au vert, le conducteur de l'Audi RS6 a démarré en trombe et très vite atteint une vitesse importante. La Porsche, ayant probablement remarqué la présence de la patrouille derrière elle, n'a pas démarré et a tenté d'attirer l'attention du conducteur de l'Audi RS6, sans succès." Vu la vitesse excessive du véhicule et la présence de beaucoup de monde dans le quartier, les inspecteurs décident d'intercepter le véhicule. S’engage alors une course poursuite sur la place de la Paix jusqu’à la rue E. Dekoster à Evere.

Des procès-verbaux ont été établis pour les différentes infractions commises par le conducteur et le véhicule a été saisi pendant cinq jours ouvrables. "Avec ce comportement de conduite inappropriée et de vitesse excessive, le conducteur n’a pas hésité à prendre des risques et à mettre ainsi en danger l'intégrité physique des différents usagers de la route sur la voie publique. Le conducteur était également incapable d'anticiper les éventuels obstacles sur la route et n'avait donc pas un contrôle suffisant de son véhicule. Il a par ailleurs reconnu avoir eu une vitesse excessive et inappropriée en présence des piétons, indiquant qu’il avait eu envie de 'se défouler un peu'."

Il s’agit de la 19e saisie administrative par la police locale pour conduite dangereuse.