Une dame a perdu le contrôle de son véhicule vers 11h57 et a percuté un panneau de signalisation. "La dame est âgée de 41 ans. Elle était seule à bord du véhicule. On ignore, pour l'heure, les circonstances précises de l'accident", explique Kathleen Calie, porte-parole de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles).

Les faits sont survenus au croisement entre la chaussée de Neerstalle et la chaussée de Ruisbroek. "Nous avons envoyé une ambulance ainsi que le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation, NdlR). La victime a été prise en charge et transportée à l'hôpital Molière", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.

Il s'agit du deuxième accident grave qui survient en quelques jours dans la commune de Forest. Samedi dernier, une cycliste de 30 ans a été heurtée par une voiture alors qu'elle traversait l'avenue Albert. Le conducteur de la voiture, âgé de 21 ans, a peut-être eu la vue obstruée par un tram, indiquait la zone de police Bruxelles-Midi. La victime est morte de ses blessures à l'hôpital.