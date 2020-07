Bruxelles Mobilité lance son "Brussels 30 Tour". La caravane estivale traversera la région de Bruxelles cet été. Son objectif : préparer la population à la limitation de 30km/h en ville effective le 1er janvier prochain. Premier arrêt de la caravane le 19 juillet au Bois de la Cambre.



Entre la mi-juillet et la mi-août, le 'Brussels 30 Tour', une caravane estivale itinérante, traversera la Région de Bruxelles, indique dimanche Bruxelles Mobilité. Le but de l'événement est de donner un avant-goût de la Semaine de la Mobilité, qui aura lieu du 16 au 22 septembre - avec le dimanche sans voitures du 20 septembre en point d'orgue - et dont le thème sera cette année la Ville 30. Le 1er janvier prochain, la capitale deviendra en effet une ville où le 30 km/h est la règle et le 50, voire le 70 km/h des exceptions.

"Il existe de nombreuses raisons de mettre en place un régime de vitesse apaisé: davantage de sécurité, une meilleure qualité de l'air, moins de nuisances sonores", justifie la ministre bruxelloise de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt. "Le sondage réalisé dans le cadre de l'enquête publique du Plan Good Move nous indiquait que 74% des Bruxellois voulaient évoluer dans des quartiers où roulent moins de voitures, et à une vitesse compatible avec la vie locale."

Le Brussels 30 Tour s'arrêtera durant quatre dimanches en différents endroits de la ville. Au programme: une exposition pop-up qui met en évidence les impacts positifs de la Ville 30, une application de réalité virtuelle pour en faire l'expérience, un cours de formation à la conduite pour les vélos et les mobilités alternatives et un stand de réparation pour les cyclistes.

La première édition est prévue le 19 juillet au Bois de la Cambre.