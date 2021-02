"Le choc est grand, et l'incompréhension également, car la dangerosité de l'avenue Albert est connue. Elle compte plusieurs ZACA - zones à concentration d'accidents, et cette dangerosité a régulièrement été rapportée aux autorités communales et régionales," déplore Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au Gracq. "Un rapport à ce sujet avait d'ailleurs été envoyé par un riverain à la région."



"Nous souhaitons que cet accident mortel, qui aurait pu être évité, ne reste pas un "fait divers", mais qu'il constitue au contraire un appel fort vis-à-vis des autorités régionales et communales", précise Florine Cuignet.



Le groupe de citoyens Heroes for Zero organisera ce vendredi à 17h30 une cérémonie en hommage à Iwona, la cycliste décédée samedi dernier après avoir été heurtée par une voiture. Le Gracq et Critical Mass se joindront à l'hommage. Un "ghost bike", soit un vélo fantôme, sera installé contre un poteau pour rendre hommage à la jeune victime.