C’est une vidéo de dégradation brutale qui circule ce mercredi matin sur les réseaux sociaux. Elle se déroule la nuit du 6 au 7 septembre dans un bus de la Stib, sur la ligne 89, à la fin du service à proximité de Westland Shopping, dans la commune d'Anderlecht.

On y voit une dame aux propos incohérents munie d’un marteau brise vitre. La femme assène d’abord quelques coups sur la pancarte marquant la séparation de la zone du chauffeur et ensuite casse plusieurs vitres du véhicule… le tout sous le regard amusé de son comparse, assis un peu plus loin dans le bus, une cannette à la main.

Du côté de la Stib, on condamne fermement ces faits de vandalisme. "Ce sont des comportements inacceptables. Heureusement, aucun membre du personnel n’a été blessé. Le bus est actuellement au dépôt pour une réparation, car plusieurs vitres ont été cassées", nous indique la porte-parole de la Stib.

La société de transport bruxelloise précise que la procédure d'usage a été respectée. "Le chauffeur est resté dans son poste de conduite comme prévoit la procédure. Il a alors appelé le dispatching. Les équipes de sécurité de la Stib et la police sont arrivées, mais les auteurs étaient déjà partis". Une enquête a été ouverte auprès de la police.