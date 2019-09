Créatrice de Wheel of care, qui procure des soins à domicile à vélo, Flora Billiouw pense à quitter le projet.

La chaussée de Haecht ne cesse de faire parler d'elle, et pas pour les bonnes raisons. Une jeune infirmière bruxelloise circulait à vélo mercredi dernier lorsqu'elle a été percutée par une camionnette de livraison en train de la dépasser. Frappée contre son guidon, Flora Billiouw perd l'équilibre et tombe sur une voiture garée. "Heureusement parce que sinon, je me serais retrouvée sous une autre voiture, en contresens", précise-t-elle au quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad.

Le conducteur ayant continué son chemin, c'est seule que la jeune femme a dû se rendre à l'hôpital Saint-Jean, où elle travaille. Légèrement blessée, elle est très choquée par cet énième incident : "En cofondant Wheel of care, je voulais prouver que les cyclistes pouvaient revendiquer leur place. Je pensais vraiment pouvoir changer quelque chose. A cause de cet incident, je doute de pouvoir continuer."

Flora Billiouw a contacté le numéro d'urgence de la police, appel durant lequel l'opérateur lui a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une intervention prioritaire. "Je ne peux même pas blâmer le flic quand j'entends tout le travail qu'il avait déjà ce matin-là", a réagi la jeune femme. La police de la zone Bruxelles Nord a toutefois tenu à préciser les choses : "Nous regrettons cette prise de position qui ne correspond pas à la vision et la politique de la zone de police. La sécurité routière est une priorité de la zone. Nous regrettons donc que les propos d’un opérateur du numéro d’urgence puissent saper les efforts, l’engagement et le professionnalisme des policiers de la zone Bruxelles Nord."

"Les services de la police locale ont, dès qu’ils ont été avertis de la situation, pris contact via Facebook avec la victime afin d’assurer la prise en charge la plus adéquate. Tant à l’accueil qu’à la garde du commissariat local, les policiers ont pris en charge la victime. A aucun moment il n’a été dit par des policiers de la zone Bruxelles Nord qu’un accident de la route n’était pas une priorité. Un PV pour délit de fuite a été dressé et l’enquête se poursuit afin de tenter de retrouver le chauffard", précise encore la zone via sa responsable communication, Audrey Dereymaeker.

“Deux ans après l’accident mortel sur la Chaussée de Haecht, pratiquement rien n’a changé. Qu’attendons-nous ?“, conclut Flora Billiouw.