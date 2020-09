La Semaine bruxelloise de la Mobilité se déroulera du mercredi 16 au mardi 22 septembre, avec en point d'orgue, comme chaque année, le Dimanche sans voiture qui sera organisée le 20 septembre.

Mais cette journée, à la différence des éditions précédentes, sera organisée dans un mode plus "light". Ce sera surtout l'occasion pour les citoyens de redécouvrir, avec leur "bulle" familale ou amicale, Bruxelles autrement, en vélo, à pied, en trottinette et de tester les nouveaux aménagements réalisés récemment pour encourager les citoyens à se mettre en selle.

Le thème de la semaine de la Mobilité de cette année : penser une ville apaisée et informer/mobiliser les citoyens autour de la Ville 30 km/h, qui deviendra une réalité le 1er janvier 2021.

"Le confinement est venu bousculer nos habitudes de mobilité et nous a fait expérimenter notre ville autrement. Cette année, la Semaine de la Mobilité, en version allégée, sera aussi un peu différente des éditions précédentes. Nous voulons en profiter et la mettre sous le signe de la ville 30 pour donner un aperçu de ce qui va changer dans notre ville à partir du premier janvier 2021. Dans les années à venir, nous ferons de Bruxelles une ville apaisée, plus calme, plus sûre et plus conviviale", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.

Pendant la Semaine de la Mobilité, ce sont 60 écoles et les 150 entreprises qui participent à l'action "a l'école/au travail sans voiture" pour tester une mobilité plus durable. Pour tous les cyclistes, qui souhaitent faire des petites réparations vélo, Bruxelles Mobilité propose également des sessions "Bike repair" mobiles dans plusieurs communes bruxelloises.

La caravane "brussels30", qui a déjà bien circulé cet été sera présente à chaque endroit pour continuer à informer les citoyens sur la mise à 30km/h de l'agglomération bruxelloise qui sera effective dans quatre mois. L'objectif est de rappeler le pourquoi de cette mesure : sécurité routière, circulation apaisée et plus fluide, qualité de l'air, et expliquer ses modalités : le 30km/h comme régime de vitesse par défaut, avec quelques axes qui font exception à 50 ou 70 km/h.