D’ici 2026, si tout va bien, le luchthaven tram de la société de transports publics flamande De Lijn permettra de vous rendre de Bruxelles-Nord à l’aéroport de Zaventem en 30 minutes. Longue de 12 km, cette ligne de tram longera le boulevard Léopold III et rejoindra le Ring. Une piste cyclable sécurisée va également voir le jour le long du futur tracé.

© IPM GRAPHICS

"Le luchthaventram circulera sur le réseau de tram existant entre Bruxelles Nord et l’OTAN. Un nouveau tronçon va devoir être construit entre l’OTAN et l’aéroport de Bruxelles National à partir de 2023", explique Marijn Struyf. Coût du budget : 150 millions d'euros.

"À travers le projet du Luchthaventram, nous cherchons non seulement à améliorer l’accessibilité par les transports en commun mais aussi à vélo. Les entreprises de la zone aéroportuaire sont actuellement axées sur l’accessibilité en voiture. Toutefois, nous visons avec ce projet une accessibilité multimodale", précise le porte-parole de De Werkvennootschap, l'organisme flamand chargé des grands projets de mobilité.

Les entreprises seront situées au carrefour de trois véloroutes (FR0, F201 et F202), deux gares ferroviaires locales (Diegem et Zaventem) et quatre arrêts de tram. "À l'heure actuelle, nous pouvons difficilement donner une estimation pour la réalisation. Étant donné que des terrains devront être acquis, les travaux ne démarreront probablement pas avant 2023 ", conclut Marijn Struyf.