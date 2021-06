Une manifestation contre le projet du tram à Neder-Over-Heembeek se tiendra le samedi 19 juin à 14h, place Peter Benoit. Organisée par un collectif de citoyens et d'habitants de Neder-over-Heembeek, elle a pour but de dénoncer la décision prise par la Stib et la Ville de Bruxelles d'amener une ligne de tram dans cette partie de Bruxelles.

"Nous comprenons parfaitement que la mobilité évolue mais il faut absolument tenir compte des habitants et des commerces. Le projet qui est proposé est inacceptable. Il va tuer des commerces, asphyxier certaines rues et créer des nuisances. Sans compter les locataires et propriétaires situées sur ce trajet qui subiront des dégâts inévitables. Et, en plus, nous savons que nous sommes partis pour des années de travaux", explique Claude De Brabanter, organisateur de la manifestation, selon qui ce projet risque de faire fuir la clientèle.

"Un tram doit être en site propre et non pas dans des rues étroites. C'est nocif et dangereux. Il existe des solutions. Cela pourrait passer par un bus articulé et l'augmentation des transports existants. Il faut envisager des solutions moins coûteuses et plus réalistes. D'autant la décision des autorités va couper la connexion qui existe actuellement entre Mutsaard et le centre-ville obligeant certains Bruxellois à trouver des solutions alternatives aux transports en commun", précise-t-il.

Pour rappel, deux pétitions contre le projet ont été signées ces derniers mois par plus de 1.500 personnes chacune.