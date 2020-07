Le gouvernement bruxellois a adopté ce jeudi, en deuxième lecture, le Plan d'Aménagement directeur "Usquare" sur le site des anciennes casernes d'Ixelles.

A l'initiative du ministre-président Rudi Vervoort (PS), le gouvernement bruxellois a adopté ce jeudi, en deuxième lecture, le Plan d'Aménagement directeur "Usquare" - le site des anciennes casernes d'Ixelles. À l'issue de l'enquête publique et des avis des institutions et des communes impliquées, une série d'ajustements ont été apportés. Le plan est à présent soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État.

Suite au déménagement prévu de la police fédérale, les casernes d'Ixelles se sont progressivement libérées. En 2018, la Région de Bruxelles-Capitale a acquis ce site d'une superficie d'environ 44.000 m². Usquare est situé à proximité des campus de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), à la croisée de plusieurs grands axes de transport public. Le site possède un grand potentiel de reconversion qui se prête à la création d'un quartier ouvert, mixte, universitaire et international.

Après la première lecture en 2018, une série de modifications devaient être apportées pour passage en deuxième lecture. C’est désormais chose faite.

Durant la phase préparatoire, le site est utilisé pour le développement de projets à caractère provisoire. C'est un lieu où les gens peuvent partager librement et volontairement (des matériaux ou des compétences par exemple) et où il est possible d'expérimenter et de développer des innovations sociales et durables. L'occupation temporaire de la caserne doit à la fois animer le site Usquare.brussels et l'ouvrir sur l'extérieur.

"Le projet des casernes bénéficiera à l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce projet permettra de créer un réseau international de contacts universitaires et professionnels, visant à mettre en avant la vocation de Bruxelles comme ville étudiante tout en faisant abstraction du cadre traditionnel de segmentation philosophique et/ou linguistique. De plus, on y créera de nombreux logements (pour les étudiants et les familles) afin de répondre à la pénurie de logements pour étudiants à tarif social et de libérer une partie du parc de logements "classiques" à proximité des universités, tout en exerçant un contrôle efficace sur les loyers et les conditions d'habitation", déclare le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort.