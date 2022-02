Une nouvelle station de vélo partagée Blue-Bike vient d’être installée à l’arrêt Bourget, au nord de la Région bruxelloise. Le lieu constitue, avec l’arrêt Eurocontrol, le terminus de la ligne tram 62.

Huit vélos sont sur place. Il s’agit de la troisième station Blue-Bike dans la zone de Zaventem, les deux autres étant situées aux gares ferroviaires de Diegem et de Zaventem.

Pour rappel, Blue-Bike met en location des vélos, selon un principe similaire à celui de Villo. On retrouve des stations à la Gare du Nord, à la Gare Centrale, à Bruxelles-Luxembourg et à la Gare du Midi, ainsi qu’à Vilvorde, Meise, Rhode-Saint-Genèse et Halle.