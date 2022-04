Vue de l’extérieur, l’entrée de la station de métro Rogier est terne et banale… mais peut-être plus pour longtemps. L’administration régionale Bruxelles Mobilité lance un appel aux artistes ("graffeur, peintre, illustrateurs") pour "embellir l'accès à la station Rogier", à savoir le plafond du double escalator devant City 2, entre le boulevard du Jardin botanique et la rue Neuve.

"'L'appel s'adresse à toutes les personnes majeures, individus ou collectifs, qui pratiquent l'art urbain mural", indique l’administration. Plusieurs critères de sélection seront pris en compte : "l’adéquation de l’œuvre avec l’environnement urbain, l’adéquation de l’œuvre avec la spécificité d’une trémie équipée d'escalators, le concept général, la faisabilité technique concernant la réalisation et durabilité de l’œuvre", avec un bonus pour l’éventuelle "dimension sociale".

Le projet sera réalisé en août, après un vote public prévu avant l’été. Un budget de maximum 15.000€ est prévu.

Récemment, d’autres projets artistes ont été réalisés sur les infrastructures stibiennes, comme sur les trémies des boulevards du Midi et Jamar (entre les stations Lemonnier et Gare du Midi), les trémies avenue de la Liberté et avenue de Jette (station Simonis) et la trémie Reyers.