La bande latérale entre la place Stéphanie et la rue du Bailli a été réaménagée ce week-end et a désormais le statut de " rue cyclable ".

Bonne nouvelle pour les adeptes de la petite reine! Entre la place Stéphanie et la rue du Bailli, la bande de circulation latérale de l’avenue Louise (côté Châtelain) est désormais une "rue cyclable". Un nouveau revêtement de couleur orangée a été installé ce dimanche pour marquer ce changement de statut.

© TWITTER

Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité, nous réexplique le fonctionnement de ce type de voirie, de plus en plus présent en Belgique : "Les voitures ont encore accès à cette partie de la route, mais les cyclistes ont priorité et on ne peut pas les dépasser". La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.

Les marquages au sol seront réalisés prochainement, lorsque la météo sera (on l’espère) plus belle et que le sol sera sec. Dimitri Strobbe, directeur entretien de Bruxelles Mobilité, a indiqué sur Twitter que d’autres parties vont être réalisées dans le courant de septembre et d’octobre.