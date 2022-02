Les fidèles navetteurs de la Gare de Bruxelles Central l’ont sans doute remarqué. Des travaux ont débuté dans la partie "métro" de l’emblématique gare bruxelloise.

Trois accès sont désormais définitivement fermés à la circulation. Ces bouches se situent au carrefour du marché au Bois : une à l’intersection avec la rue des colonies, et les deux autres rue de la Montage du Parc. Les autres accès de la gare restent quant à eux bien évidemment ouverts.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

"Le couloir qui est fermé vers la partie métro de la gare centrale l’est en vue des préparations du chantier. Le chantier en lui-même n’a pas encore commencé. Cela n’a pas d’impact pour les voyageurs", commente la porte-parole de la Stib, à la manœuvre dans ce dossier.

© GUILLAUME JC

© GUILLAUME JC

Une grande rénovation sur le point de démarrer

Ces travaux interviennent dans le cadre d’un programme de "rénovation et agrandissement de la station avec amélioration de l’accessibilité et renouvellement des équipements". Un projet dont la fin des travaux est espérée pour… 2027.

Au total, 40 millions d’euros sont nécessaires pour les travaux : la moitié à charge de Beliris, l’autre moitié à charge de la Région bruxelloise. "La station de métro de la Gare Centrale est la troisième la plus fréquentée du réseau derrière les stations Gare du Midi, et Rogier. On enregistre un flux à la hauteur de 53.000 personnes/jour en entrées et sorties de la station de métro. Or la station de métro de la gare centrale ne répond plus ni aux exigences ni aux besoins d’aujourd’hui", expliquait en avril dernier la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen).

Sont entre autres prévus de nouveaux escaliers d’accès depuis la rue Ravenstein et la rue Cardinal Mercier, le remplacement et ajout d’ascenseurs et escalators, l’élargissement des quais, l’installation de portiques et la création de commerces, toilettes publiques et distributeurs bancaires.

Les plans les plus récents de la rénovation et l’agenda précis des travaux seront présentés à la presse à la fin de ce mois de février.