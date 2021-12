Après les stations Rogier et Clémenceau début de l’année, c’est au tour de la station Roodebeek de connaître un lifting. Au total, un budget de 2,7 millions d’euros a été nécessaire pour rénover cette station située sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert.

© Bruxelles Mobilité

"Nous investissons et travaillons d’arrache-pied pour poursuivre la transformation des stations métro en stations accessibles par et pour tous (y compris les toilettes!). Je me réjouis de voir les améliorations apportées dans la station Roodebeek pour les personnes à mobilité réduite et déficientes visuelles, qui sont également utiles à tous les autres usagers : parents avec poussettes, personnes âgées… 51 stations sont maintenant accessibles et nous avons plusieurs chantiers en préparation pour 2022", commente dans un communiqué la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

© D.R.

Démarré en février 2020, le chantier se termine ce mois de décembre et a permis d’améliorer l’accessibilité de la halte woluwéenne. Une passerelle a été construite afin de fluidifier les déplacements. De même l’accès vers Wolubilis a été revisité. Plusieurs aménagements ont été réalisés pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite : un nouvel ascenseur et une meilleure signalisation au sol. Le lieu dispose également désormais de deux toilettes publiques automatiques.

"Le plus gros défi technique en cours de chantier? La construction de la passerelle au-dessus des voies métro tout en garantissant l’exploitation de ce dernier. La majorité de ces travaux ont été réalisés de nuit", explique le responsable du chantier, Youcef Ben Mulud.

© Bruxelles Mobilité