Le gouvernement bruxellois concrétisera, pour le 1er janvier 2021, la création d'une zone 30 généralisée, à l'exception des voiries structurantes. Cette mise en zone 30 sera accompagnée de la mise en place d'aménagements adaptés et d'une signalistion adéquate des voiries structurantes.

Mais cette mesure n'est pas vue d'un bon oeil par tous. Une pétition circule actuellement pour s'opposer à cette généralisation et rassemble près de 15 000 signatures.

"Stop à cette zone 30, un projet qui est complètement fou. Il faut juste punir les chauffards et non tous les citoyens ! La justice ne fonctionne pas en Belgique et donc on utilise les grands moyens... Mais ce n'est pas la solution à part paralyser encore plus Bruxelles (déjà paralysée par les travaux), où les transports en communs ne sont pas efficients", peut-on lire dans la pétition, qui sera remise aux autorités régionales.