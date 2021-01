Une pétition contre la Ville 30 - et le 100 k/h sur les autoroutes - devrait atteindre les 50 000 signatures ce lundi. A 14h30 ce lundi, la pétition récoltait déjà près de 47 700 signatures. Et cela n'arrêtait pas d'augmenter.

"Non à Brux Hell !!!", crie la pétition lancée sur le site change.org en juillet dernier, réactualisée depuis. "Stop à cette zone 30, un projet qui est complètement fou, il faut juste punir les chauffards et non tous les citoyens. La justice ne fonctionne pas en Belgique et donc on utilise les grands moyens... Mais ce n'est pas la solution à part paralyser encore plus Bruxelles (déjà paralysée par les travaux), où les transports en communs ne sont pas efficients !"