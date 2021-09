C’est une première dans la commune d’Etterbeek ! Une rue scolaire vient d’être inaugurée pour une phase de test à l’occasion de la semaine de la mobilité.

Une partie de la chaussée Saint-Pierre située devant l’école la Farandole est fermée à la circulation entre 7h45 et 8h30 et entre 15h15 et 15h45, jusqu’au 17 septembre

Plus précisément, il s’agit du tronçon situé entre la rue Colonel Van Gele et les rues Albert Meurice et Antoine Gautier. Les véhicules motorisés ne peuvent désormais plus accéder à la voirie lors des entrées et des sorties des classes. Seuls les piétons et cyclistes ont accès.

"C’est un mini test. Jusqu’à présent, ça se passe très bien. Si les résultats sont concluants, on fera un test sur trois mois avec les trois écoles", explique Rik Jellema (Groen), échevin etterbeekois de la Mobilité.