Dès le 17 janvier, les véhicules motorisés ne pourront plus circuler aux moments de l’entrée et de la sortie des classes.

C’est une première dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert. Dès ce lundi 17 janvier, une voirie acquerra le statut de "rue scolaire". Pendant une phase de test de trois mois, "la rue des Floralies sera fermée à la circulation des véhicules motorisés durant les périodes d’entrée et de sortie des classes", indiquent les autorités woluwéennes.

"C’est une rue en cul-de-sac qui abrite l’école néerlandophone Floralia et une vingtaine d’habitations. Il y a régulièrement des embarras de circulation, avec des parents qui font des manœuvres", explique l’échevin woluwéen de la Mobilité, Gregory Matgen (Défi).

Un dossier a été déposé par l’école et une enquête a eu lieu préalablement auprès des riverains. "Environ, deux tiers des personnes étaient favorables."

Les véhicules motorisés ne pourront désormais plus circuler de 8h30 à 9h du lundi au vendredi, de 15h05 à 15h35 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que de 12h05 à 12h35 le mercredi.

À la fin de la période de test, une évaluation aura lieu afin d’éventuellement pérenniser le dispositif. "On croise les doigts pour que tout se passe bien. La police viendra dès lundi prochain pour sécuriser les lieux", assure l’échevin amarante.

Pas d’autre projet dans les cartons

Fleurissant depuis environ deux ans aux quatre coins de la Région bruxelloise, la rue scolaire implique pour rappel une fermeture temporaire de la circulation aux voitures, motos et mobylettes. Les piétons et cyclistes peuvent quant à eux toujours circuler librement. Les riverains ont cependant le droit de circuler, mais "à faible vitesse".

Il y a environ un an, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a contacté les écoles susceptibles d'introduire une demande de rue scolaire. Outre l’école Floralia, une demande a été formulée par l’école Singelijn (avenue Chapelle-aux-Champs). "On a organisé une enquête, mais les habitants étaient plutôt défavorables. L’impact sur la mobilité est, il faut le dire, plus important, car la voirie n’est pas un cul-de-sac et se situe en bordure du boulevard de la Woluwe. On va donc plutôt sécuriser les abords de l’école avec de nouveaux aménagements", indique l’échevin.