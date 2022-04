L’artère compte parmi les rues les plus animées de l’hypercentre de Bruxelles. La bouillonnante rue Sainte-Catherine est dans le viseur des autorités locales, qui souhaitent faire de cet axe un piétonnier où il fait bon flâner pour les usagers faibles.

© GSV

La Ville a introduit un permis pour réaménager la rue, et l’enquête publique se déroulera dans deux semaines. "Avec ce réaménagement, la Ville entend faire de la rue une zone piétonne à part entière et, la rendre plus verte. Ce projet est étroitement lié à d’autres projets en cours de réalisation, tels que le réaménagement des abords Brucity et de l’avenue Adolphe Max", indique ce vendredi la Ville dans une communiqué.

Un aménagement de plain-pied

Le projet, qui englobe un coin de la "place" Sainte-Catherine, prévoit un réaménagement de plain-pied, dans le même style que les rues voisines et notamment la rue Paul Delvaux (la petite artère face à la Bourse, entre le Pizza Hut et le McDonald’s). Étant donné la pente de la rue Sainte-Catherine, des marches d’escalier sont prévues à trois endroits.

© Ville de Bruxelles

Certes, l’axe est déjà actuellement coupé de la circulation motorisée depuis 2020. Seules les livraisons peuvent être effectuées dans les nombreux commerces, mais uniquement entre 4h et 11h du matin. "La rue Sainte-Catherine est une rue piétonne depuis un certain temps déjà, mais la rue est toujours conçue pour les voitures. Cela va maintenant changer, avec plus de confort et d'espace pour les piétons et les terrasses", commente l’échevine bruxelloise de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

© Ville de Bruxelles

Sont également prévus une quinzaine d’arceaux pour vélo et neuf arbres, dont deux grands arbres à l’entrée de la rue des Poissonniers "pour donner l’effet d’une entrée".

Valoriser la tour Sainte-Catherine

Outre la rue Sainte-Catherine, la place éponyme sera concernée en partie par le réaménagement. Le projet prévoit de supprimer la frontière entre la place Sainte-Catherine et la place du Vieux Marché aux Grains.

La tour Sainte-Catherine sera mise en valeur : les clôtures seront supprimées, l’espace vert remodelé… et une nouvelle œuvre fera son apparition. "Casse-toi pauvre canard" (sic) de l’artiste belge Sven ’t Jolle a été "choisie en concertation avec la Centrale" et représente un morose Donald Duck, qui l’âme en peine se morfond sur une poutre de chantier…

© Ville de Bruxelles

Plusieurs emplacements de stationnement sont appelés à disparaître côté sud de la place Sainte-Catherine, le long du Centre d’art Centrale et de la célèbre poissonnerie Noordzee. Un banc circulaire est prévu autour de l’arbre au coin de la rue Melsens.

L’enquête publique autour de ce réaménagement se déroulera du 13 avril au 12 mai.