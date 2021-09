Souvenez-vous: la commune Berchem-Sainte-Agathe a fait partie des premières localités bruxelloises à prendre des mesures contre les trottinettes mal stationnées. Depuis juillet, la commune fait en effet retirer par ses ouvriers les trottinettes qui gênent le passage. Elles sont alors entreposées au dépôt et l’opérateur doit débourser 178€ pour récupérer son groupe de trottinettes… Une mesure qui a d'ailleurs inspiré d’autres localités, comme Uccle. Mais aujourd’hui, le collège échevinal CDH-PS-Écolo veut aller plus loin et va proposer au prochain conseil communal de Berchem un nouveau règlement plus sévère, unique en Région bruxelloise : une trentaine de zones de dépôts vont être installées dans la commune… et toute trottinette garée en dehors de ces zones (même si elle ne dérange a priori pas le passage) sera saisie.