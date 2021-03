C'est la raison pour laquelle la commune d’Auderghem a décidé de mettre en place un mécanisme de soutien sous forme de remboursement des frais de transport. Ce mécanisme de soutien a été conçu de telle manière à cibler les publics prioritaires, à savoir toute personne qui a un handicap déclaré, quel que soit son âge et qui a des difficultés à se déplacer, les personnes qui ont plus de 75 ans et qui, pour des raisons de santé, ne peuvent se rendre dans les centres de vaccination Covid par leur propres moyens, les personnes qui bénéficient du statut BIM (ex-VIPO) et qui, pour des raisons de santé, ne peuvent se rendre dans les centres de vaccination Covid par leur propres moyens, quel que soit leur âge.

Concrètement, la commune invite ces personnes à prendre le taxi (ou une autre société de transport) pour se rendre dans les centres de vaccination. Si elles rentrent dans les critères, elle leur remboursera intégralement le coût des quatre courses (deux par injection). "La solidarité est plus qu’essentielle aujourd’hui", conclut Didier Gosuin (Défi), bourgmestre d'Auderghem. "L’aide doit aller à ceux qui en ont le plus besoin. C’est la raison pour laquelle, nous avons voulu que ce soutien s’adresse spécifiquement aux publics prioritaires."