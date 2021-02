Afin de permettre le transport des seniors et/ou personnes à mobilité réduite qui ne sont pas dans la capacité de se déplacer vers les centres de vaccination, la Ville de Bruxelles a mis au point un service de taxis accessible via son CPAS et ses maisons de quartiers. Les sociétés Taxis Bleus et Taxis Verts ont remporté le marché public ouvert à cet effet par le CPAS.

D'ici quelques jours, la Région bruxelloise mettra en place, durant plusieurs semaines, sa grande action de vaccination qui vise à leur tour les seniors. "L'idée est de continuer à rester présent et de garder le contact avec les seniors de notre ville en proposant à ceux et celles qui ne peuvent se déplacer, un moyen de se rendre vers leur centre de vaccination. En sollicitant les taxis via un marché public, notre volonté est d'offrir ce service aux seniors tout en permettant par la même occasion de remettre au travail les taxis qui ont été lourdement touchés par la crise sanitaire", a expliqué jeudi le bourgmestre Philippe Close.

Selon le président du CPAS Khalid Zian, les Maisons de Quartier de la Ville comptabilisent plus de 500 seniors isolés, qui n'ont pas toujours la possibilité de prendre les transports en commun ou de recourir à l'aide d'un proche. Via le numéro vert des Maisons de Quarter, leur déplacement vers le lieu de vaccination peut être organisé au mieux. Sur le plan pratique, lorsque les seniors habitant la Ville de Bruxelles recevront leur convocation les invitant à se déplacer pour se faire vacciner, et s'ils sont dans l'impossibilité de se déplacer, ils peuvent appeler gratuitement les Maisons de Quartiers au 0800 35 550 pour demander un transport. Les Maisons de quartier enverront à ces personnes des chèques taxis. Les personnes réserveront ensuite elles-mêmes leurs taxis et utiliseront les chèques taxis reçus pour se rendre dans un des centres de vaccination bruxellois. Un courrier explicatif sera envoyé à tous les seniors de la Ville inscrits avec la procédure à suivre.