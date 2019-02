Toutes les voies sont à nouveau accessibles, depuis 9h50, sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur du pont de Wemmel, où d'importants embouteillages étaient enregistrés vendredi matin en raison d'un véhicule en feu, indique le Centre flamand en charge du trafic routier (Vlaams Verkeerscentrum) sur Twitter.

Une voiture a intégralement brûlé sur le ring en matinée, sans faire de blessé. Deux bandes n'étaient pas accessibles et la circulation se faisait uniquement via la bande de gauche et la bande d'arrêt d'urgence. Depuis, toutes les voies ont été rouvertes mais des retards sont encore constatés depuis Zaventem.